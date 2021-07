Una primavera lejana | La Prensa Panamá

De quienes ya no están, al menos puedo dar fe de lo que pensaban Carlos Fuentes y García Márquez, cuya frase lapidaria, cuando se refería al proyecto de poder para siempre de Ortega, era: “a mí, me estafaron”.

El modelo nicaragüense comenzó a parecerse al cubano en no pocos aspectos, el primero de ellos la pretensión de constituir un partido único, pero el Frente Sandinista perdió de manera democrática las elecciones en 1990, algo que no estaba presente en el esquema ideológico, pero estaba en la realidad, que terminó derrotando a la ideología.

