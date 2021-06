Una persona que estuvo hospitalizada rechazó la vacuna anticovid, dice el Minsa sobre contagiados en David

Labrador reiteró también que la vacuna anticovid no implica que una persona no vaya a enfermar del SARS-CoV-2, solo que será un cuadro leve, donde no requeriría de hospitalización.

Añadió que la mayoría de los casos presentados en el citado hospital no han presentado mayor complicación, a excepción de una persona que fue hospitalizada. Esta persona rechazó la vacuna y, por ende, no estaba protegida, precisó el funcionario en el noticiero matutino. “Por eso la importancia de la vacunación en todos los grupos”, precisó.

