Chicote vuelve este jueves al plató de El hormiguero para pasar un buen rato al lado de Trancas y Barrancas, además de presentar su nuevo libro, Cocina de resistencia.

Pero no siempre el chef ha estado rodeado de éxito, como todo ser humano también ha sufrido y sobre uno de los peores episodios de su vida ha hablado durante una entrevista con Vanitatis.

“El peor momento de mi vida tiene que ver con una relación sentimental, cuando peor lo he pasado fue cuando una persona me abandonó sin dar una explicación. Desapareció sin decir nada después de tres o cuatro años de relación, eso me dolió muchísimo“, reconoció el protagonista de Pesadilla en la cocina.

Pero su historia no acabó ahí, ya que Chicote pudo salir adelante: “Bastante tiempo después, tomando un café en mi restaurante, mientras esperaba a que todos llegaran, me eché una llantina de campeonato y cuando terminé me sentí un hombre nuevo“.

Poco acostumbrados tiene a sus fans a saber sobre su vida fuera del ámbito profesional, pero en esta entrevista al medio citado anteriormente se sinceró hasta para hablar de su posterior divorcio.

“Pasé una mala época, pero fue un divorcio amistoso. Con esto no digo que no fuese doloroso, pero cuando eres capaz de mantener una conversación con alguien y decidir cuál es el mejor destino que puedes tener, las cosas van mucho mejor“, confesó Chicote.

En la actualidad mantiene una relación con Inma Nuñez, directora y jefa de sala de su restaurante, aunque han sido pocas las veces que se les ha visto juntos, ya que el chef es muy cuidadoso con su vida personal, ya sea en redes sociales o con la prensa.