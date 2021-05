una perfumista crea una fragancia para estimular su recuperación

Es el caso de Josh un ciudadano de Florida (Estados Unidos), que tuvo la covid-19 en noviembre del año pasado y sufrió también esta habitual secuela: se quedó sin olfato. Sin embargo, Josh es uno de los casos en los que la anosmia no ha desaparecido completamente y no huele casi nada . Tratando de encontrar solución a esta secuela del covid, oyó hablar de una perfumista neoyorquina y no dudó en viajar desde Florida para pedirle ayuda.

You May Also Like