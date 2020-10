Una pequeña introducción al pensamiento Misesiano

Se puede inferir que Mises buscaba un divorcio entre el Estado y el Mercado, por lo que resultaba imperativo para el futuro de la sociedad que la política se desligara de la economía. Un discernimiento que no pierde vigencia hasta hoy en día. Mises como un profeta predijo la caída de la Unión Soviética, y la Mancomunidad de naciones que simpatizaban con esa doctrina y también mantenían las dictaduras más sanguinarias de la historia. No se puede olvidar que el Estado es un poder, y el poder debe ser regulado para no transgredir y someter al individuo.

