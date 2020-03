una ‘película’ sobre un contagiado para ganar popularidad en YouTube

¿Ha tenido éxito su acción de picaresca audiovisual? Según se mire . Si se atiende al promedio de visitas de su canal , su Coronavirus. The movie (Short film) es de largo el vídeo que más recorrido le ha reportado , de modo que constituye su viral particular. En un mes ha recibido 126.000 impactos (50.000 en los primeros cuatro días) , cifra que contrasta con las obtenidas por sus cortos anteriores (algunas solo con unos cientos de visionados).

You May Also Like