Una pareja de médicos muere por coronavirus con una semana de diferencia

Me quedo con tus abrazos, tus besos, tu amor interminable, tus palabras de aliento cada vez que las necesité, tu apoyo constante en cada cosa que emprendí. Me quedo con los infinitos asados, vinos, cervezas y gin tonic, nuestras idas a la casa de anisacate, nuestro lugar en el mundo. Me quedo con todas nuestras charlas, nuestras risas, nuestras miradas, nuestras complicidades, nuestras rondas de bares, nuestros viajes, nuestros chistes, nuestra amistad eterna. Me quedo con nuestra vida juntos que me hizo tan feliz y con la paz de haberte dicho todo lo que te amo mirándote a los ojos cada vez que pude sin guardarme nunca nada, como vos, tan sincero y cariñoso. Fuiste ejemplar en todos tus roles, como padre, como hermano, como hijo, como tío, como amigo y como médico, tu amada profesión. Viviste por y para todos los que te rodeaban, un corazón enorme, una generosidad sin límite. Quedate tranquilo que lo que me pediste la última vez que hablamos así será. Gracias por el amor que me diste. Los superhéroes nunca mueren, y vos, como te dije tantas veces, sos el mío. En cada sonrisa siempre estarás, te amo eternamente. Hasta siempre pá, doc, Gustavito de mi alma.

