Una pareja apunta con armas a unos manifestantes que pasaban frente a su mansión en Misuri | Internacional

“Todo esto es propiedad privada. No hay aceras públicas o calles públicas. Nos dijeron que nos matarían, que quemarían nuestra casa y matarían a nuestro perro. Estábamos solos frente a una multitud enojada”, sostuvo McCloskey. La policía calificó lo ocurrido como un caso de intrusión y asalto con intimidación contra la pareja, aunque todavía no se han presentado cargos. Saint Louis es considerada una de las ciudades más violentas de Estados Unidos. Según la empresa especializada en seguridad SafeWise, lidera el ranking de mayor número de crímenes violentos por cada 1.000 habitantes con un 20,82.

Un matrimonio de abogados apuntó este domingo por la tarde con armas de fuego a un grupo de manifestantes contra el racismo que pasaban por delante de su mansión en dirección a la casa de la alcaldesa demócrata de Saint Louis, Lyda Krewsom, para exigir su renuncia. Mark y Patricia McCloskey aseguraron a la cadena de televisión KMOV que se enfrentaron a una “multitud enojada” y “temían por sus vidas”. La policía, que investiga lo sucedido, informó de que algunos manifestantes gritaron amenazas a la pareja blanca, según la agencia Associated Press, pero los vídeos que circulan por las redes sociales no dan cuenta de ello, aunque sí se les ve en el jardín de la casa. “Creo que estos propietarios estaban [haciendo algo] totalmente dentro de sus derechos” a la defensa de la propiedad privada, dijo el gobernador republicano de Mississippi, Tate Reeves, en Facebook.

