Una pareja acusa a la Policía de actos homofóbicos, tras ser detenida por besarse en un vehículo

Sin acciones formales (Resoluciones, circulares) seguirá ocurriendo lo mismo. El problema no es una unidad policial, es que toda la institución desde su titular ha discriminado en televisión nacional sin que ocurra nada. Un abuso sistemático no acaba con disculpas por twitter. https://t.co/yOGf3ODc2K

Hoy no pude ir a protestar porque yendo a almorzar con mi novia, nos estacionamos y dani me dio un beso. Pasaron 2 policías y nos tocaron la ventana. Sin explicaciones ni cáusales, nos pidieron nuestros documentos y dani procedió a dar el suyo. Cuando me pidieron el mío…

“El policía me indicó que no puedo besar a mi novia en espacios públicos porque es un acto inmoral”, publicó y aseguró que besó a su novia dentro de su vehículo, momento en el policía les tocó el vidrio y pidió sus documentos de identidad personal.

