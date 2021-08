Una panameña es la primera oficial de seguridad de los cruceros Norwegian

Cuando el autobús se iba aproximando a la ciudad, y cruzaba el puente de las Américas, los ojos curiosos de la pequeña Nidia Raquel Batista invariablemente apuntaban hacia abajo, sobre las decenas de embarcaciones que flotaban sobre el mar, en su travesía por el Canal de Panamá.

Cada mañana Nidia hacía, junto a su papá, el recorrido desde Arraiján hasta la capital, para estudiar en el Instituto Fermín Naudeau y tener la mejor educación que una escuela pública pudiera ofrecer.

Desde su ventana, ella imaginaba la vida de las personas que iban adentro de las naves, se preguntaba qué hacían todos los días y qué había que estudiar para dedicarse a eso. Los años le trajeron las respuestas.

Nidia actualmente labora en la línea de cruceros Norwegian. Allí se desempeña como First Officer Safety, la persona encargada de todos los equipos de seguridad y salvamento, y es además oficial de navegación, siendo responsable de lo que ocurre en el puente de mando por ocho horas al día.

“Siempre he sido una persona que no le gusta hacer lo mismo que los demás”, relata. “Cuando estaba en secundaria y llegó el momento de decidir qué carrera quería estudiar, me pasó como a todos, y no sabía”.

Una compañera del colegio le sugirió esta carrera y a Nidia le encantó la idea. “Me pareció algo diferente y sabía que podía dejar mi huella. Me arriesgué, la estudié y fue la mejor decisión”, enfatiza.

La historia completa en Ellas.pa.





