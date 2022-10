Una oportunidad para el talento musical

“Más que nada durante los talleres, me llamaron la atención otros instrumentos y tópicos como la composición. Como trompetista, me sirvió mucho aprender otro tipo de técnicas”.

“Conocí nuevos estilos de música, sobre composición, armonía, cómo hacer acordes y muchas otras cosas. Me enfoque más en los instrumentos que toco, pero en los talleres quise aprender sobre canto, guitarra, piano y otros instrumentos que no tocaba”.

“Aprendí muchas cosas que no sabía sobre la música anteriormente. Comprendí las cosas que no tenía idea de cómo hacer, sabía la teoría y la práctica, pero no cómo llevarlas a otro nivel”, explicó Samaniego.

