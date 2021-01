¿una opción beneficiosa solo para ricos?

Lo cierto, es que más allá del ahorro fiscal, el traslado implica unas consecuencias que no todo el mundo está dispuesto a asumir, sobre todo si se tiene familia. Como mínimo, se deben vivir allí 183 días. Se trata de un requisito que Hacienda mira con lupa y que llegado el caso hay que ser capaces de demostrar. De no poder hacerlo, la multa estaría casi asegurada. Además, cuando un ciudadano tiene vivienda en ambos países debe pagar impuestos donde tenga mayores intereses para su actividad económica.

