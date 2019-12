Una oda al Newseum | La Prensa Panamá

Así que me armé de valor y le consulté sobre sus primeros años como corresponsal en ese programa. Ella me miró con simpatía por ser alguien demasiado joven y me contestó que, básicamente, fue una de las experiencias de mayor aprendizaje en su vida, ya que se nutrió de grandes figuras, como Mike Wallace, además que le permitió cubrir eventos significativos en los años 1980.

Entre muchos de sus hitos profesionales, Sawyer logró ser la primera mujer corresponsal de uno de los programas más prestigiosos del mundo, la revista 60 Minutes de CBS. Al principio, dudé en preguntarle algo, porque sentí que la timidez me vencía pero mi mamá me alentó a preguntar, ya que era una oportunidad única. Y tenía razón.

