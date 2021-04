Una nueva vacuna de última generación como la de Pfizer estará pronto en la calle

CureVac ha estado trabajando con tecnología de ARNm durante dos década. (Foto: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

(Bloomberg) — CureVac, una biofarmacéutica alemana, está en conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos, así como con otros países, sobre el suministro de vacunas contra el covid-19 de última generación capaces de combatir diversas cepas del coronavirus.

“Por supuesto que estamos hablando con EE.UU.”, dijo el director ejecutivo de la farmacéutica, Franz-Werner Haas, en una entrevista con Bloomberg TV. Es “un mercado muy importante”.

CureVac revelará los resultados de los ensayos de su vacuna con tecnología de ARN mensajero en cuestión de semanas y ha dicho que es posible que reciba la aprobación en la Unión Europea antes de fines del segundo trimestre, tal vez ya el próximo mes. La compañía se ha centrado en Europa, América Latina y otros países en desarrollo con su vacuna actual.

Preocupación con las mutaciones

Sin embargo, con la proliferación de cepas mutadas del coronavirus, hay cada vez más preocupación de que la primera generación de vacunas pueda perder eficacia e interrogantes en torno a cuándo las personas necesitarán vacunas de refuerzo para mantener la protección.

La vacuna de última generación que CureVac está desarrollando con GlaxoSmithKline podría permitir a la compañía alemana recuperar terreno en EE.UU. sobre los rivales BioNTech junto con su socio Pfizer, y Moderna. Las vacunas producidas por esas compañías han dominado el mercado estadounidense desde que recibieron la autorización para uso de emergencia hace meses.

CureVac, que ha estado trabajando con tecnología de ARNm durante dos décadas, también se verá beneficiada de las dudas planteadas en las últimas semanas en relación con el método utilizado por AstraZeneca y Johnson & Johnson para sus vacunas, así como los antecedentes de seguridad positivos de las dos vacunas con ARNm que le precedieron.

