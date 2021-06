Una nueva tecnología de eliminación de carbono absorbe el CO2 del agua de mar como si fueran conchas marinas

Dante Simonetti, profesor asistente de ingeniería química y biomolecular en la Escuela de Ingeniería Samueli de UCLA, afirma que “si lo que buscamos es un sistema de captura de aire directo, todavía queda un gas que debe comprimirse. Eso tiene que estar almacenado en algún lugar, donde tienes que gastar energía para conseguirlo en esa formación, ya sea bajo tierra o en alguna otra forma de estado. Después, se tendrá que monitorear el sitio para asegurar de que no haya fugas… Nuestro proceso no tienen ninguna de esas complicaciones ”.

