Una nueva magistrada en la Corte Suprema de los Estados Unidos, puede tener impacto sobre Panamá

Como los Estados Unidos tiene el sistema judicial basado en precedentes, las decisiones o indecisiones de la Corte Suprema pesan mucho, tanto allá como en el resto del mundo. Sería una gran tragedia que el legado judicial de Donald Trump cause la designación de 3 o más magistrados por razones de balance político, y que se destruyera así una tradición institucional que se ha respetado por 150 años. El Court Packing no tendría ganadores, solo perdedores.

Por ejemplo en el caso New York Times vs Sullivan, de 1964, se definieron los criterios bajo los cuales existe responsabilidad por calumnia o injuria, cuando se trata de asuntos públicos o servidores del Estado. El criterio fijado por la Corte fue que debe probarse la existencia de malicia, es decir, la intención de hacer daño o la negligencia extrema que causa daño. Este es el principio dominante de la responsabilidad civil por infracciones al honor de las personas, y se aplica en todo el mundo democrático.

Ese no ha sido el único caso determinante para la vida cotidiana y de los ciudadanos de una sociedad libre. Por ejemplo, en el caso Miranda vs Arizona (1966), la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos estableció el principio de que toda persona detenida o sospechosa de haber cometido un delito, debía ser informada de sus derechos. Aunque parece una parte trillada de las películas y series policiales, la decisión Miranda inspira nuestro Código Procesal Penal, al igual que gran parte de la justicia penal de los países democráticos.

You May Also Like