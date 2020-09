Una nueva guerra fría o una guerra digital emergente

No obstante, como señaló Wayne M. Morrison, especialista en Finanzas y Comercio de Asia, en un estudio de 2019, la nueva política de Deng sacó de la pobreza a cientos de millones de personas y transformó China en el productor manufacturero y comerciante de mercancías del mundo, así como un enorme poseedor de reservas monetarias internacionales. En particular, China se convirtió en el principal socio comercial de EU, siendo este el tercer mercado mas grande para las exportaciones chinas, el mayor importador de productos chinos, al tiempo que el gigante asiático se transformó en el mayor poseedor de títulos valores del Tesoro de EU.

