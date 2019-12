Una norma ‘kafkiana’ | La Prensa Panamá

En materia legal y en rigor absoluto, la Ley de Descentralización Pública no establece el concepto de descentralización, sino “delegación y traslado de competencias administrativas, económicas, políticas y sociales del Órgano Ejecutivo…”, de manera que de conformidad con los artículos 1 y 2 de la ley en comento no hay una real descentralización de la administración pública. Por otro lado, también se elude en este ordenamiento jurídico una noción más integradora y participativa, como lo es el “poder local”, y en su lugar se preceptúa el de “gobierno local”, como sinónimo de gobierno municipal (Artículo 4); por lo que constituye una condición sine qua non para eliminar el carácter kafkiano (opacidad jurídica) de la Ley 37 de 2009, modificada por la Ley 66 de 2015, la transformación del Título VIII de la Constitución, así como de la Ley de Descentralización Pública.

