Este martes recibieron la buena noticia de que la niña había superado el cáncer, aunque deberán regresar a sus citas de seguimiento cada tres meses para ir revisando el estado del mismo. Su padre todavía no se cree que Chloe ya esté en casa, y considera “surrealista” verla en su habitación tras 18 meses hospitalizada, confesando que no sabían si ese día llegaría y feliz por el mejor regalo de navidad que podrían haber tenido.

El cáncer que estaba en estadio 4, era rabdomiosarcoma alveolar, un tumor que afecta a los músculos y que obligó a la adolescente a estar ingresada en el hospital ‘St. Jude’ en Memphis -a 8 horas de Tenessee, donde vive la familia- durante más de un año. Chloe no podrá regresar a la escuela hasta dentro de unos meses, ya que deberá seguir el reposo en la cama lo que queda de año escolar, algo que no parece molestarle demasiado ya que afirma que pasará ese tiempo con sus perros, que han sido su apoyo emocional durante todo el duro proceso.

Por otro lado, aunque tenga motivos para celebrar, no se olvida de aquellos niños que no han tenido la misma suerte que ella y se encuentran en una situación complicada, a quien ha querido dedicarles unas palabras para transmitir la fuerza y el optimismo que -según el padre de la niña- han predominado durante el transcurso de su enfermedad. Además, ha afirmado que iniciará una recaudación de fondos para la investigación del cáncer que le quitó dos años de su vida.

