Una Navidad nada común | La Prensa Panamá

En medio de todo este escenario, vale destacar un acontecimiento esta semana muy poco visto en la astronomía, que fue la gran conjunción entre los planetas Júpiter y Saturno, mejor conocido como la Estrella de Belén. Fue una oportunidad única para que millones de personas en el planeta pudieran apreciar este espectáculo en el cielo, que no se veía desde hace 800 años. Se repetirá en 2080, pero no coincidirá con los tiempos de Navidad.

You May Also Like