Una mujer recupera a su perra perdida tres años después gracias a unas latas de cerveza

Monica Mathis no entiende cómo es posible que su perra acabara en Florida, pero en cuanto vio la lata no dudó en ponerse en contacto con el refugio de animales donde estaba. Les proporcionó todos los documentos y fotografías posibles para volverla a adoptar. Tres años después, Hazel volvió a casa con su dueña .

Una cervecería en Florida inició una campaña poniendo fotografías de perros en latas para que fueran adoptados . Monica Mathis, una mujer que vive en Minnesota, vio las imágenes en Internet y se dio cuenta que uno de los animales era su perra Hazel, desaparecida hace tres años , según The New York Post.

You May Also Like