una mujer podría liderar el partido por primera vez en su historia

Su posición en cuanto a la educación suelen ser muy polémicas, por ejemplo: propone que la universidad sea gratuita, bajar el precio de los uniformes, dar ayudas a familias que no pueden costear los estudios de sus hijos, etc. Sin embargo, ella se considera de la “izquierda moderada”.

Forma parte del sector del partido que apoyaba un segundo referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea. De hecho, escribió un artículo en The Guardian, donde arguyó que cuenta con “la experiencia política y la visión estratégica” para enfrentarse al primer ministro conservador, Boris Johnson. Pese a su cercanía y respaldo a Corbyn, ella no forma parte del ala más izquierdista del partido.

