Una mujer es abofeteada por dar el pecho a su bebé en público

Este ataque ha tenido consecuencias psicológicas y físicas para madre e hijo, ya que a Maÿlis no le sube la leche: “ya no tengo una sola gota de leche, nada”.

Tras su agresión, Maÿlis fue a presentar una denuncia, pero la reacción del policía que la recibió no fue la esperada : “Me preguntó que cuánto pecho se me veía y yo le contesté que prácticamente nada. Entonces, amablemente me hizo entender que también era culpa mía, que lo tenía un poco buscado”, relata la madre de Nino.

“ No tuve absolutamente ningún apoyo de la gente que estaba presente. Nadie me defendió”, lamenta la joven.

