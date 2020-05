Una mujer encuentra muerto en el coche a su hijo, enfermero en Florida

El centro hospitalario para el que trabajaba no se ha pronunciado sobre la muerte de William, aunque a través de su portavoz, Kathryn Walton, señalaron que el objetivo del hospital es proteger a los empleados y que había “suministros adecuados de EPI” . Además, también ha comunicado que se están “tomando medidas para conservar los EPI porque no sabemos cuáles serán nuestras necesidades futuras”.

William Coddington, un enfermero de 32 años de Florida (EE UU) fue hallado muerto en su coche en el aparcamiento de un hotel el pasado 25 de abril. Su madre , que no había recibido noticias suyas, localizó la ubicación de su móvil y fue hasta el lugar en el que se encontraba su hijo, según informa The New York Post.

You May Also Like