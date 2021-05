Una mujer denuncia a médico por inseminarla con su propio semen hace 38 años

“Espero que esto tenga un efecto disuasorio para otros médicos que estén por ahí pensando que pueden salirse con la suya tras hacer cosas que no deberían, o doctores que piensan que se han salido con la suya. No lo harán. Este médico tiene ahora 80 años, y al final el tema le ha alcanzado”, zanjó

“Inicialmente me compré el kit de ’23 and Me’ porque quería saber más de mí misma y de mi familia. Y ahí, por escrito, se identificó al doctor Greenberg, que por lo visto había usado también ’23 and Me’, como mi padre”, explicó por su parte Roberta Voss.

