Una mujer de 90 años es la primera persona en recibir la vacuna contra covid-19 de Pfizer en Reino Unido | Noticias Univision Salud

Consultada sobre el ofrecimiento de Pfizer hace unos meses, un portavoz del Departamento de Salud dijo a The New York Times : “Estamos seguros de que tendremos 100 millones de dosis de la vacuna de Pfizer según lo acordado en nuestro contrato, y más allá de eso, tenemos otras cinco vacunas candidatas”.

A finales del verano pasado, la farmacéutica Pfizer ofreció al gobierno de Donald Trump venderle dosis adicionales de su vacuna contra el covid-19, pero de acuerdo con el diario The New York Times , que cita a personas familiarizadas con el asunto, los funcionarios rechazaron en ese momento el ofrecimiento.

