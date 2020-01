Una mujer confiesa haber asesinado a su hija tras dejarla una semana sin comida ni bebida para irse de fiesta

Durante el juicio ha confesado que decidió irse una semana de fiesta después de haber roto con su novio, dejando a su hija encerrada en casa. Según María, su intención no fue asesinarla y todo se debe a un mal cálculo en las cantidades de comida que dejó. Para los investigadores, sin embargo, no parece creíble , ya que decidió dejar a la niña encerrada, sin agua corriente y sin la supervisión de ningún adulto.

