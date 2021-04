Una mujer concibe a su segundo bebé estando embarazada

Finalmente, Noah y Rosalie nacieron por cesárea en septiembre de 2020 y tuvieron que estar un tiempo separados en unidades de cuidados intensivos neonatales . “Rosalie era considerablemente más pequeña que Noah. No solo era 3 semanas más joven que él, su umbilical dejó de funcionar correctamente y no creció mucho durante aproximadamente un mes antes de que nacieran”, ha contado su madre en otro post en Instagram.

“Cuando me hablaron de la superfetación, Rhys y yo nos fuimos para casa y buscamos en internet para encontrar más información sobre ello, y literalmente no había casi nada “, ha reconocido Rebecca Roberts.

