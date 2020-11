Una mujer ataca a otras dos con un cuchillo en un supuesto ataque terrorista en un centro comercial

Gobbi ha tildado el suceso como “de la mayor gravedad” y ha subrayado que “Suiza es un país de paz, pero ser pacífico no significa estar indefenso”, según ha informado el diario ‘Corriere del Ticino’. En esta línea se ha expresado también la directora de la FEDPOL, Nicoletta della Valle, que ha detallado que las autoridades sospechan que tras el ataque hay un móvil terrorista y ha recordado los atentados registrados recientemente en Francia. “No me sorprende este ataque”, ha remachado.

