Una mujer apuñala a su novio en plena calle en Argentina

Un familiar de la víctima ha contado a medios locales que Alejo y la atacante “estaban en pareja pero vivían separados”, “Los dos tenían problemas con las adicciones . Alejo muchas veces volvía golpeado y lastimado. No hacía denuncias porque decía que tenía vergüenza de contar lo que le pasaba en una comisaría. Una vez se animó a entrar, pero no se la quisieron tomar”, según contó a Crónica.

