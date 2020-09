Una mujer acaba electrocutada después de negarse a abandonar un partido de fútbol por no llevar mascarilla

El superintendente de las escuelas de la ciudad de Marietta, Will Hampton, explicó a la CNN que no llevar una máscara es una violación de las directrices emitidas por el gobernador y la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Ohio a todos los distritos de Ohio”.

“Después de varios intentos de hacerla salir, el oficial Smith le informó que estaba bajo arresto por allanamiento criminal y le pidió que pusiera sus manos detrás de la espalda varias veces y ella se negó”. El video del incidente muestra a Kitts gritando, “¡Suéltame! No me estás arrestando por nada. ¡No estoy haciendo nada malo!”.

