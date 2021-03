una monja planta cara a los militares en Birmania

“Les supliqué que no dispararan, que en lugar de ello me mataran a mí. Levanté las manos en señal de perdón”, ha contado la monja a AFP.

Una monja en Birmania logra parar al ejército y a los policías después de suplicarles que no matarán a los niños. “¡No disparen contra los niños!”, les dijo la hermana Ann Rose Nu Twang y suplicó que no “dispararan”. “Dispárame a mí, no a los niños”.

