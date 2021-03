Una mirada al fenómeno de las criptomonedas en Latinoamérica

En el caso argentino existen obligaciones impositivas, pero no una norma que contemple todos los aspectos de las mismas; México es uno de los primeros países de la región que cuenta con normativa específica enfocada en los exchanges, y Uruguay no cuenta con regulaciones de tipo impositivas o generales en relación a las criptomonedas.

En Uruguay aún no existe una regulación clara sobre los aspectos legales de las monedas digitales. Podría decirse en otras palabras que nos encontramos frente a un vacío legal. Si bien la actividad de intermediación por parte de los exchanges y la compra – venta por parte de los usuarios no se encuentra prohibida, tampoco se encuentra regulada.

You May Also Like