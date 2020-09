Una mirada al abandono histórico de la provincia de Colón

Las luchas se ganan en las concertaciones, por lo que hoy se le hace el llamado a aquellas voces, que aún están convencidos, que, con gritos, piedras y acciones desestabilizadoras, lograran resultados positivos. No al vandalismo, a la desidia, desesperación y acciones que no representan a la mayoría de los colonenses; lo cierto es que queda la tarea de hacer lo correcto de parte y parte, y le tocará al equipo gubernamental sanear las afectaciones que han dejado otros gobernantes; y, a la población, decidir si permitimos que la ANARQUÍA enlode nuestro interés de ver mejores días para los colonenses.

