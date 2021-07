Una mirada a Tokio 2020

No puedo decir, porque tengo que respetar ese derecho. Si él o ella lo dice, ya es una decisión propia. El COI lo que dice es que es una acción altamente recomendable, pero no obligatoria.

Sé que siempre hay algo de suspicacia en eso, pero la delegación de Panamá aún no ha sido aprobada por la Asamblea. Es una formalidad que se tiene que cumplir, pero te adelanto que estarían viajando la jefa de misión, Ivette Bourette; Juan Villaverde, director de Comunicación, y un attached olímpico. En el caso del presidente del COP y el secretario general, nosotros estaremos viajando, pero no somos parte formal de la delegación. Nuestra presencia en Tokio será a través de una invitación costeada por el COI.

