Una medida que se veía venir; cuarentena total desde hoy

Mientras que aquellos que por causa del coronavirus perdieron sus puestos laborales y no están recibiendo ingresos, el presidente indicó que no van a perder su casa, ya que, según él, los bancos están muy flexibles y se llegarán a acuerdos.

En cuanto a la persona que requiera alguno de estos servicios, la medida establece que podrá movilizarse en un lapso de dos horas según el último número de la cédula. Es decir, que si su último número de la cédula es 9, usted podrá circular entre 8:30 a.m. y 10:30 a.m.

