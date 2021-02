Una maratónica presentación de tres ministros de Estado en la Asamblea que dejó mucho que desear

Yanibel Ábrego se mostró capireña y a partir de ese microcosmo cuestionó todo el esfuerzo de trazabilidad del Ministerio de Salud, ya que si en Capira no pasó, quiere decir que no pasa en ninguna parte. Por otro lado, Raúl Pineda hizo un comentario introductorio que me pareció sumamente preocupante por la forma tan casual en que se refería a “golpear a su mujer” para luego reconciliarse. Si es una metáfora, es muy infeliz, y si es otra cosa, es un delito.

Como ejercicio democrático dejó mucho que desear. Si el gobierno de Laurentino Cortizo fuera más transparente y comunicativo, haciendo conferencias de prensa periódicas, con derecho a repreguntas, y no la simple transmisión en cadena nacional de los comunicados de las autoridades, el chiquishow del lunes se habría evitado. El poder Ejecutivo y el Partido Revolucionario Democrático deben entender que la rendición de cuentas de los ministros debe ser constante, y no solo de vez en cuando.

