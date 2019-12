Una madre de 8 hijos obtiene asilo en EEUU por ser víctima de violencia machista

“Si no es por los vecinos lo mata. Desde entonces están solos en Guatemala , mi mamá ya murió y no tengo más familia”, relató Julia.

No obstante, el fiscal se opuso al fallo y argumentó que “el mero hecho de que un país tuviera problemas para hacer frente a ciertos crímenes, tales como violencia machista o violencia de pandillas, no puede ser establecido por sí mismo como causa de asilo”.

“Me dijo que yo algún día tenía que volver a Guatemala y que vería lo que me iba a pasar . Siempre me amenazaba y me pegaba con un machete, todo eso frente a mis hijos”, relató la mujer, quien huyó de su casa en 2016 junto a su hijo de cinco años.

