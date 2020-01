Una Luna eclipsada | La Prensa Panamá

Así lo afirma Louis Taylor, ex presidente de la Asociación Panameña de Aficionados a la Astronomía, quien observó y tomó fotografías del acontecimiento desde las 2:00 a.m. hasta las 4:30 a.m. junto a sus hijos en la zona Oeste. Lo mismo había hecho el 21 de diciembre de 2010, cuando ocurrió el último eclipse de este tipo.

Un eclipse lunar total ocurrió el martes, entre las 12:58 a.m y 4:33 a.m., y se pudo ver en Panamá y demás territorios del continente americano.

