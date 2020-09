Una lotería con beneficencia | La Prensa Panamá

La LNB emitirá billetes, que si son premiados, constituirán pagarés al portador no reemplazables por otro documento. El billete que se extraviare, destruyere o quedare deteriorado de tal manera que no fuere posible identificarlo lo perderá el poseedor aunque resulte premiado. Siendo que el derecho a reclamar el premio de la LNB caduca al año luego de realizado el sorteo correspondiente.

La verdad, creo que pocas veces ganó con ese número. Sin embargo, era su pasión, le divertía, ayudaba a otros y los billetes de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) que vendía y administraba (sin billetes casados, ni rifas y one two ) fue una de sus fuentes de ingresos por más de 45 años.

