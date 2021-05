una línea llena de desperfectos y que lo usuarios abordaban “con temor”

Así, son varios los testimonios que han salido a la luz de constantes denuncias por el mal funcionamiento de esa línea de metro. José María Bautista Vázquez ha declarado al diario Milenio que la usaba para evitar la delincuencia en la zona, pero la estructura estaba lejos de ser óptima. “La abordábamos siempre con ese temor de que fuera a pasar algo, siempre pensamos ‘ojalá no me toque a mí’”.

