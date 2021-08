Una ley para regular una actividad que no existe

La propuesta de ley de cabotaje reúne otros temas importantes, pero le han introducido el artículo 65 que dispone “la nacionalización” del cabotaje en las aguas panameñas. La realidad es que la actividad de cabotaje como tal, “transporte marítimo de carga o pasajeros cuyo origen y destino final se encuentren entre las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá para la cual se necesitará una licencia de operación” no existe en Panamá salvo en el caso de muy pocas embarcaciones que salen del muelle fiscal del mercado con destino al Darién y algunas pequeñas embarcaciones en las 365 islas del archipiélago de San Blas. Con el proyecto y sus muy estrictas regulaciones no podría ejercerse esos servicios de transporte de pequeñas embarcaciones. En todo el litoral panameño existen alrededor de 100 instalaciones de muelles y embarcaderos y ninguna dedicada al cabotaje.

