Una joven española pierde la visión en un accidente doméstico y pide ayuda para poder pagar los gastos médicos en EEUU

“Lo quería compartir por varias razones. Una es esta, necesitamos un montón de difusión. Quien quiera, buenamente pueda, desde 20 euros hasta 2 euros . Todo ayuda. Que no podéis donar, que no os da la gana. Difundidlo. Y que no queréis difundirlo, espero que esto os haga ver el día desde otra perspectiva”, pide Marta en su vídeo.

Por su situación de inmigración cuenta que no puede aspirar a un seguro médico, pero además los seguros no cubren gran parte del tratamiento que necesita. Espera poder recibir alguna ayuda a través del sistema americano, pero deja claro que comparte el vídeo para poder salir de esa situación lo mejor posible.

“Confío en el avance de la tecnología, en el poder de la mente, en la actitud y en que también soy joven”, explica Marta. Sin embargo, el hándicap más importante es el sistema médico estadounidense. Sobre el sistema español dice “sé que necesitan muchos más fondos, pero no valoramos lo que otros países no tienen , países como este”. “Un viaje de ambulancia son 1.500 dólares, una noche en la UCI, 4.000 dólares”, ejemplifica.

