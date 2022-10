Una invitación a soñar en grande

“Esas mujeres, esas pioneras fueron alguna vez niñas que tuvieron esa curiosidad y ese deseo que, si bien no sabían hacia dónde las iba a llevar la vida, había curiosidad y, sobre todo, una familia que las apoyaba. A mí me tocó la historia de la agrónoma Damaris Chea quien participó en el proyecto de la granja experimental que dinamizó la agricultura y además fue la primera presidenta del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. Participar en este proyecto fue todo un reto que disfruté mucho. En Panamá, hay historias de hombres y mujeres que hicieron la diferencia y que merece la pena que las recordemos, especialmente a los que estuvieron antes de nosotros”, añadió.

You May Also Like