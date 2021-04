Una intervención única | La Prensa Panamá

Your Art Aquí también busca sacar el arte a la calle y demostrar con ello que no sólo se le puede hallar en las galerías, sino en lugares públicos. “Con la pandemia, se ha visto la necesidad de acercar los espacios verdes y abiertos al público para subsistir y sobrevivir los efectos que ha traído la crisis sanitaria. También buscamos brindar algo de arte a nuestra comunidad”, expresó Camarga.

You May Also Like