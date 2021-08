Una interpretación constitucional del magistrado Cecilio Cedalise

No solo este tema ha sido resuelto con anterioridad por la propia Corte, si no que como ha señalado el mismo Cedalise en las páginas 14 y 15 del fallo del 6 de diciembre de 2019: “…es importante señalar que el pleno de la Corte Suprema de Justicia a través de la sentencia de 3 de abril de 2009 (expediente 556-08), ha indicado con mucha anterioridad que para poder acceder a la declaratoria de inconstitucional, lo que se demanda o impugna debe consistir en una disposición de carácter normativa o reglamentaria, tal como lo exige el numeral 1 del artículo 206 de la Constitución Política, toda vez que a través de la demanda de inconstitucionalidad, en principio no se puede proceder a la reparación de agravios de sujetos o personas particulares…”

Lo dicho por Cedalise en el fallo del 6 de diciembre de 2019 coincide con lo que ha sido la jurisprudencia tradicional de la Corte sobre el tema de la acción de inconstitucionalidad. Esto significa que este fallo no es nada novedoso; sin embargo, contrasta con la admisión de otra acción de inconstitucionalidad, esta vez contra una decisión del año 2018 del entonces magistrado y juez de garantías Jerónimo Mejía, que consideró que no se violaban los derechos del procesado Ricardo Martinelli en el caso de los pinchazos, porque en dicha causa se aplicaron las reglas del artículo 492 del Código Procesal Penal, y se efectuó una audiencia de acusación sin haber tenido previamente una audiencia de imputación.

Todos los procesos constitucionales ante el pleno de la CSJ requieren de una vista fiscal del Ministerio Público, ya sea de la Procuraduría de la Administración o de la Procuraduría General de la Nación. En este caso, le correspondió a esta última emitir una vista fiscal en la que se le recomendaba a la CSJ declarar no viable la demanda de inconstitucionalidad, porque existía un proceso por el mismo tema ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la CSJ, y el acto jurídico atacado es de carácter personal y no general.

La mayoría de los magistrados consideró que este proceso constitucional no era viable, porque perseguía la reparación de un daño individual y no la corrección del ordenamiento jurídico. El ponente del fallo fue el magistrado Cecilio Cedalise .

