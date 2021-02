¿una indirecta hacia su futuro dueño?

Todos los astros se están alineando para que Ibai Llanos , una de las personalidades del momento, se convierta en dueño de un equipo de fútbol con solera como es el Real Murcia . El streamer se está ganando adeptos por momentos, tras vivir su crecimiento exponencial durante el confinamiento, y desde el club no sólo no ven con malos ojos esa posible operación, sino que además la alientan.

