Una historia tributaria en pandemia

La resolución 201-7893, establece habilitar los NIT y RUC de todos aquellos contribuyentes que mantienen un pago de cualquier tributo competencia de la DGI en contracargo o reclamo ante sus bancos por no reconocer dicho pago y cuya suma no ha sido efectivamente reportada o remitida al Fisco. Lo anterior, una vez los contribuyentes hayan cancelado o celebrado acuerdos de pago (se establece un procedimiento y requisitos especiales detallados en el artículo tercero de la resolución citada) por los montos adeudados a la DGI y se advierte que éstos deben seguir cumpliendo con sus obligaciones tributarias.

Esto ocasionaba contracargos por la no aceptación de la transacción por parte del contribuyente y que podría originar devoluciones por parte del banco al cliente y por ende estas sumas no serían remitidas a la DGI, donde ya constaban dichas sumas como pagos realizados de forma inmediata en los estados de cuenta, dado que estos pagos se generaban desde el NIT de cada contribuyente, pero que no se materializaban en el Tesoro Nacional, pues existía un contracargo del banco al recibir el reclamo del propio cliente/contribuyente.

