una historia ‘tormentosa’ marcada por los trombos y los contratos incumplidos

Esta tarde la EMA no ha arrojado mucha más evidencia al respecto: falta por saber por ejemplo si los casos estudiados presentan comorbilidades, problemas clínicos o si toman medicaciones . Sí que ha indicado que “la mayoría” de los casos se han registrado en mujeres menores de 60 años . Sin embargo, consideran los expertos que esto se debe a “las diferentes formas en que se usa la vacuna en los diferentes países”, que han administrado la vacuna a un 60% de mujeres frente a un 40% de hombres, por lo que el PRAC no concluye que “la edad y el sexo sean factores de riesgo claros para estos efectos secundarios tan raros”.

