Una historia sin tapujos | La Prensa Panamá

Curiosamente, nuestra historia ha sido, como señala el maestro Rodrigo Miró, un “secreto de catacumbas”. Lo anterior no es porque sobre este istmo no haya historias que contar. Sabemos que hubo independencia, separación, construcción del Canal, por mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, aunque sabemos que estos sucesos ocurrieron, partes de esas historias se siguen sin contar.

